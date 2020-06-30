فيديو صادم.. يضرب الراقصة أمام المعازيم بسبب «خلاعتها»

30 يونيو 2020 - 06:46 م

تفاجأت راقصة أثناء إحياء حفل بباكستان بأحد المدعوين على ما يبدو وهو يوجه لها ركلة في صدرها أسقطتها أرضًا، احتجاجًا على رقصها بــ "طريقة مشينة".





وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الراقصة وهي تنمايل أمام الضيوف، قبل أن يفاجأها أحد الأشخاص ويركلها في صدرها، لتسقط على الأرض.





ولم تتضح طبيعة إصابة الراقصة، كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".





وبينما بدا الضيوف في حالة من الصدمة، قام رجل آخر بدفع الجاني إلى خارج المكان.



