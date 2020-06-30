اغتصاب 3 فتيات تحت تهديد السلاح.. والعمة تموت من الصدمة

30 يونيو 2020 - 06:07 م

توفيت سيدة مسنة جراء الصدمة بعد أن أجبرت على مشاهدة بنات أخيها الثلاثة يتعرضن للاغتصاب على شخص ملثم تحت تهديد السلاح.





وقع الحادث في قرية إمبندل في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، حيث أُجبرت السيدة البالغة من العمر 71 عامًا على مشاهدة عملية الاغتصاب حتى توقف قلبها.





وقام المهاجمون باحتجاز الفتيات الثلاثة – اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 19 و 22 و 25 – داخل غرفة نوم قبل سحبهن إلى غرفة المعيشة، واغتصابهن واحدة تلو الأخرى.





وقال المتحدث باسم الأسرة مزاندويل ندلوفو: "حبس المشتبه فيه الفتيات الثلاث في غرفة الجدة، وأخرجهن واحدًا تلو الآخر واغتصبهن".





وأضاف: "وجدنا الجدة في المنزل لكنها ماتت بالفعل ونعتقد أنها أصيبت بالرعب بسبب ما شاهدته في هذه الأعمال الشريرة التي تسببت في إصابتها بنوبة قلبية".





وأوضح: "قالت الفتيات الثلاث إن المشتبه به لم يلمسها أو يضرها لذا يجب أن يكون الأمر كذلك".





وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكابتن نكوبيل جوالا: "اقتحم مشتبه به مجهول ملثم منزله واغتصب ثلاثة من أفراد الأسرة تحت تهديد السلاح".









وأضاف: "توفيت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا، شهدت الحادث، ونحن نناشد أي شخص قد يكون لديه معلومات عن الحادث أن يتصل بالشرطة".









وقال نونهلانلا خوزا، المتحدث باسم مجلس التنمية الاجتماعية في كوازولو ناتال: "لقد تألمنا بشدة من هذه الحوادث المروعة للاغتصاب وقتل نسائنا".







