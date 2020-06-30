  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:09 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

اغتصاب 3 فتيات تحت تهديد السلاح.. والعمة تموت من الصدمة

آخر الأخبار

اغتصاب 3 فتيات تحت تهديد السلاح
اغتصاب 3 فتيات تحت تهديد السلاح

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح

#

فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح

#

فنانة شهيرة تكشف عن تعرضها لاعتداء تحت تهديد السلاح

#

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

توفيت سيدة مسنة جراء الصدمة بعد أن أجبرت على مشاهدة بنات أخيها الثلاثة يتعرضن للاغتصاب على شخص ملثم تحت تهديد السلاح.
وقع الحادث في قرية إمبندل في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، حيث أُجبرت السيدة البالغة من العمر 71 عامًا على مشاهدة عملية الاغتصاب حتى توقف قلبها.

وقام المهاجمون باحتجاز الفتيات الثلاثة – اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 19 و 22 و 25 – داخل غرفة نوم قبل سحبهن إلى غرفة المعيشة، واغتصابهن واحدة تلو الأخرى.

وقال المتحدث باسم الأسرة مزاندويل ندلوفو: "حبس المشتبه فيه الفتيات الثلاث في غرفة الجدة، وأخرجهن واحدًا تلو الآخر واغتصبهن".

وأضاف: "وجدنا الجدة في المنزل لكنها ماتت بالفعل ونعتقد أنها أصيبت بالرعب بسبب ما شاهدته في هذه الأعمال الشريرة التي تسببت في إصابتها بنوبة قلبية".

وأوضح: "قالت الفتيات الثلاث إن المشتبه به لم يلمسها أو يضرها لذا يجب أن يكون الأمر كذلك".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكابتن نكوبيل جوالا: "اقتحم مشتبه به مجهول ملثم منزله واغتصب ثلاثة من أفراد الأسرة تحت تهديد السلاح".


وأضاف: "توفيت امرأة تبلغ من العمر 71 عامًا، شهدت الحادث، ونحن نناشد أي شخص قد يكون لديه معلومات عن الحادث أن يتصل بالشرطة".


وقال نونهلانلا خوزا، المتحدث باسم مجلس التنمية الاجتماعية في كوازولو ناتال: "لقد تألمنا بشدة من هذه الحوادث المروعة للاغتصاب وقتل نسائنا".


وأضاف: "لقد شهدنا زيادة كبيرة في حوادث العنف والقتل والاغتصاب على أساس الجنس. إنني أحث الجمهور على مساعدة الشرطة في أي معلومات قد تؤدي إلى الاعتقال".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية