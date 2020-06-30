شاهد.. ماذا كتب الليبيون على صور "السيسي" في بنغازي؟

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صور

السيسي

بنغازي

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شوارع بنغازي بليبيا، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، مكتوبًا عليها "مصر قلب الأمة العربية".

 ويأتي ذلك كرسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحاته بشأن حماية الأمن القومي المصري من أي تهديد خارجي بعد سيطرة مجموعات مسلحة على عدة مدن ليبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن تجاوز "مدينة سرت بالنسبة لمصر خط أحمر"، مشددا على أن مصر لم تكن في تاريخها غازية أو معتدية على سيادة أحد.




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