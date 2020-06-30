قناة إسرائيلية تصور حلقات من استوديوهات قناة حوثية بصنعاء

30 يونيو 2020 - 05:39 م

كشفت مصادر إعلامية عن تنسيق إعلامي مشترك بين قناة الهوية الحوثية التابعة للقيادي محمد العماد مع قناة تلفزيونية تابعه للكيان الصهيوني.



يأتي ذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام يمنية، حيث أوضحت المصادر، أن قناة i24 الإسرائيلية صورت جلسات يمنية وحلقات بأحد الاستوديوهات التابعة لقناة الهوية في صنعاء.



وبثت القناة صور جلسات يمنية في استوديو تابع للقناة الحوثية في صنعاء.



وأكدت المصادر أن هذا التخادم الإسرائيلي الحوثي يؤكد حقيقة العلاقة الوثيقة بين الجماعة الحوثية والكيان الصهيوني في حربهم على اليمنيين، وأن الشعارات الحوثية ليست سوى ذر الرماد على العيون.

