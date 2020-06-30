  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:08 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

قناة إسرائيلية تصور حلقات من استوديوهات قناة حوثية بصنعاء

عرب وعالم

المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي"، العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي"، العميد يحيى سريع

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عمرو الليثي يستقيل من قناة النهار ويقاضي "الكحكي"

#

الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري

#

أمير سعودي يحرج مذيع الجزيرة المصري: وجودك لن يطول في القناة

#

عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس

كشفت مصادر إعلامية عن تنسيق إعلامي مشترك بين قناة الهوية الحوثية التابعة للقيادي محمد العماد مع قناة تلفزيونية تابعه للكيان الصهيوني.

يأتي ذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام يمنية، حيث أوضحت المصادر، أن قناة i24 الإسرائيلية صورت جلسات يمنية وحلقات بأحد الاستوديوهات التابعة لقناة الهوية في صنعاء.

وبثت القناة صور جلسات يمنية في استوديو تابع للقناة الحوثية في صنعاء.

وأكدت المصادر أن هذا التخادم الإسرائيلي الحوثي يؤكد حقيقة العلاقة الوثيقة بين الجماعة الحوثية والكيان الصهيوني في حربهم على اليمنيين، وأن الشعارات الحوثية ليست سوى ذر الرماد على العيون.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية