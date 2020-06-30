نجلاء نصير: نسعى لتحقيق الأهداف الإنمائية الأممية لمواجهة كورونا

30 يونيو 2020 - 05:27 م

أعلنت نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات "we"، أن الشركة كان لها دورا هاما، ليس فقط في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن أيضا في الأوضاع الطبيعية.



وشددت "نصير" خلال مشاركتها في الصالون الأول للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية عبر الإنترنت بمشاركة جامعة المستقبل في مصر ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة، على أن الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة تؤكد أهمية الشراكة في مواجهة الأزمات، ما دفع الشركة منذ بداية الجائحة للعمل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ووفرت باقات الإنترنت للطلاب وكذلك للأطقم الطبية.



وأوضحت نجلاء نصير، أن الشركة بادرت بتوفير الدعم التقني للأطباء والتمريض لفتح التوصال بين المرضى، والأطقم الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير "Platform"، خاصة من أجل هذا الغرض.



وشارك أيضا في الصالون أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، التي أكدت أن القطاع الخاص يقف بقوة حتى من قبل أزمة كورونا، موضحة أن مؤسسة مصر الخير نجحت في دعم 8000 شخص من العمالة غير المنتظمة حتى الآن، وتستهدف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، إلى دعم 20 ألف شخص آخر.



ووجه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية الشكر لجامعة المستقبل في مصر ومؤسسة الحياة لجهودهما في دعم أنشطة المسئولية المجتمعية خلال أزمة فيروس كورونا، وأيضا شارك في الصالون الدكتور نزار سامي، عضو المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، والسفير حاتم الروبي، مؤسس مؤسسة سفراء العمل التطوعي، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "بهية"، حول أن فيروس كورونا غير خريطة العمل المجتمعي في مص، والكابتن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وسفير المسؤولية المجتمعية بالمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور خالد سدراك، عضو المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

