برشلونة قد يفاجئ أتليتكو مدريد بهذا التشكيل

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمداواة جراحه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الليجا مؤقتا من ريال مدريد، بعد التعادل المخيب أمام سيلتا فيجو 2 - 2، في الجولة الماضية.





ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - بيكيه - سيميدو.





خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال.





خط الهجوم: ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 85 نقطة.



