فعل فاضح بين مدّرسة وطفل عمره 15 عامًا خلال حفل التخرج

30 يونيو 2020 - 05:05 م

وبحسب ما ورد أخبرت ليزلي بوشارت شخصًا آخر في الحفلة أنها قامت بممارسة الجنس عن طريق الفم على الضحية المزعومة خلال باش تخرج أخته





ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على معلمة بسبب انخراطها في علاقة مجرّمة مع طفل عمره 15 سنة خلال حفل تخرج.





واعترفت ليزلي بوشارت (49 سنة)، وهي معلمة سابقة في مدرسة ليك جيبسون في ولاية فلوريدا، بأنها حضرت حفل تخرج للشقيقة للكبرى للطفل في 6 يونيو عندما قامت بمعاشرته، وذلك عندما ابتعدا عن حشود الحاضرين





وقالت – وفق ما نقل مكتب عمدة مقاطعة بولك (PCS)- إنها "حاولت تدخين الماريجوانا، لكنها كانت في حالة سكر لدرجة أنها لم تستطع إشعالها. في تلك اللحظة بدأت في ممارسة الجنس الفموي مع الضحية".





وبعد الانتهاء من ذلك، عادا إلى الحفل، وأخذت المعلمة تتحدث عما قامت به مع الطفل مع أحد الأشخاص الذي أبلغ بدوره والدة الضحية، التي واجهت المعلمة بتصرفها، قبل أن تغادر الحزب بسرعة.





ووفق صحيفة "ديلي ستار"، فإن المعلمة تواصلت لاحقًا مع والدة الضحية عبر موقع "فيس بوك"، وقالت إنها كانت في حالة سكر خلال الحفل.





وأبلغ والدا الصبي الشرطة، وفتح تحقيق في 16 يونيو. وهي محتجزة في سجن مقاطعة بولك، حيث واجهت العديد من الاتهامات.



