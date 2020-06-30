«بدون كمامة».. فيديو فاضح داخل أتوبيس نقل عام

30 يونيو 2020 - 04:45 م

تبحث الشرطة في كولومبيا عن كاوري دومينيك، التي شوهدت في مقطع إباحي تم تصويره داخل حافلة من دون أن ترتدي قناع الوجه، بالمخالفة للإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.





وكشفت التفاصيل أن كاوري قامت بتصوير المشهد في كالي بكولومبيا، وقامت بتحميله على موقع للبالغين قبل حذفه لاحقًا، بعد كسر لوائح مقاطعة "فالي دل كوكا"، التي تتطلب ارتداء قناع الوحه في جميع الأوقات في وسائل النقل العام.





وتظهر المرأة في وهي ترتدي قناع الوجه عندما يقترب منها رجل وهي تشتري تذكرة للحافلة، قبل أن تزيله لاحقًا في خرق للقواعد الصحية بالبلاد.







وبحسب ما ورد، أعطت المرأة الرجل ملابسها الداخلية كذكرى، مع انتهاء الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع قبل إزالته. وتعمل السلطات الآن على تأكيد هوية الرجل والمرأة اللذي ظهرا في المقطع.





ويمكن أن يواجها غرامات لكسر تدابير السلامة التي أمرت بها السلطات خلال تطبيق إجراءات العزل العام في كولومبيا.





وقال أوسكار أورتيز، رئيس الشركة المسؤولة عن الحافلات في المدينة: "سيتم إرسال الفيديو الإباحي على متن الحافلة إلى السلطات للتعرف على الممثلين".







وأضافت الشركة في بيان، أن الفيديو أظهر عدم احترام لمستخدمي الحافلات الآخرين.





ولا يزال تحقيق الشرطة جاريًا ولم يبلغ عن غرامات أو عقوبات.



