  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:07 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

ظهور صدر فنانة شهيرة في صورة على البحر يثير ضجة

الصفحة الأخيرة

النجمة التركية ديميت أوزديمير
النجمة التركية ديميت أوزديمير

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حفل زفاف في مقبرة يثير ضجة علي مواقع التواصل في تونس

#

فنانة شهيرة تستعرض جسدها بالـ"هوت شورت" على البحر

#

فنانة شهيرة ترد على ظهورها في فيديو مخل

#

رغم كورونا..فنانة شهيرة تثير الجدل بملابسها على البحر

في واقعة اعتبرها البعض استعراض لمفاتنها، شن رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على النجمة التركية ديميت أوزديمير، بعد إنتشار صورة لها ظهر فيها صدرها، خلال رحلة إستجمام على البحر.

ومع تعرضها للإنتقادات، وصل إسم ديميت إلى الترند لمجرد إنتشار هكذا صورة لها، رغم أنها طبيعية خلال رحلة إستجمام، وأشار بعد المتابعين إلى أن النجمات التركيات ظهرن بهذه الطريقة، وبعضهن بشكل أكثر جرأة ولم تسبب صورهن أية ضجة، مبدين إستغرابهم لإنتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتجاهلت ديميت كل هذا الهجوم والضجيج على صورتها، رغم وصول إسمها إلى الترند، ورفضت الرد على أي تعليقات أو تساؤلات وُجّهت إليها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية