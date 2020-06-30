ظهور صدر فنانة شهيرة في صورة على البحر يثير ضجة

30 يونيو 2020 - 04:39 م

في واقعة اعتبرها البعض استعراض لمفاتنها، شن رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على النجمة التركية ديميت أوزديمير، بعد إنتشار صورة لها ظهر فيها صدرها، خلال رحلة إستجمام على البحر.





ومع تعرضها للإنتقادات، وصل إسم ديميت إلى الترند لمجرد إنتشار هكذا صورة لها، رغم أنها طبيعية خلال رحلة إستجمام، وأشار بعد المتابعين إلى أن النجمات التركيات ظهرن بهذه الطريقة، وبعضهن بشكل أكثر جرأة ولم تسبب صورهن أية ضجة، مبدين إستغرابهم لإنتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



