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وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الحياة السياسية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أحمد سالم

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بعث اللواء محمود توفيق “وزير الداخلية”، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى “رئيس جمهورية مصر العربية” بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء محمود توفيق في برقيته:  يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد. يأتى إحتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ .

وأضاف: إحتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته .. ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور .. شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال .

وتابع: كيف أصبحتم سيادة الرئيس وشعب مصر العظيم ملحمة من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.

واختتم: حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم .. وكل عام وسيـادتكم بخير.


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