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صدمة.. سعودية شهيرة تعلن إنجاب طفل من عشيقها

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رهف القنون
رهف القنون

محمد فضل- متابعات

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حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الناشطة النسوية السعودية  الشهيرة رهف القنون، ولادتها طفل من عشيقها دون زواج.

ورهف القنون لاجئة في كندا التي عرفت بعد قصة هروبها المثيرة، أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إنجابها لطفلها الأول؛ إذ عبر عدد من رواد هذه المواقع عن صدمتهم بعد قيام رهف بتأكيد الأمر والتصريح بأن علاقتها بعائلتها عادت طبيعية.

وقالت رهف في منشور خاص لها: "أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع للسعودية يبطلون يتكلمون، مستقرة وعندي زوج وطفل، كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع ، قالوا لي كلمة كملي حياتك هناك بما أنك مستقرة".

وأكد النشطاء أن رهف القنون لم تكن تبحث عن الحرية مثلما كانت تدعي ولكن عن الحرية الجنسية، مشيرين إلى أن معظم المطالبين بحريات منفتحة هم بالأساس يبحثون عن أشياء أخرى يحرمها الشرع في بلادهم.

وتداول عدد من رواد موقع تويتر صورة مزعومة لزوج رهف وابنها، وتظهر الصورة أن زوجها أجنبي من أصحاب البشرة الداكنة.
وشكك آخرون بحقيقة زواج رهف متهمينها أنها تعيش علاقة محرمة وأن طفلها غير شرعي، لا سيّما أنها لم تعلن سابقًا ولا بأي شكل من الأشكال عن ارتباطها.

ورهف القنون هي فتاة سعودية من مواليد عام 2000، وبحسبَ تصريحات سابقة لرهف؛ فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي من دون رغبتها- حسب زعمها- وهو الأمر الذي دفعها إلى الهروب وطلب اللجوء في كندا.

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