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جريمة مروعة.. يقتل والده بمساعدة زوج أخته

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قتل والده بمساعدة زوج أخته
قتل والده بمساعدة زوج أخته

محمد فضل- متابعات

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جريمة مروعة تصل لفيلا نجلاء فتحي

شهد مركز الحسينية بمحاغظة الشرقية، وقوع جريمة مروعة تمثلت في مقتل رجل على يد ابنه وزوج أخته، ودفنه بعد مقتله بأرض ملحقة بالمنزل.

حيث تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام كلٍ من (شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية") بالتعدي على والدها "47 سنة، تاجر خضروات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها واعترفا تفصيليا بارتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث قام المتهمان باستدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله انهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثاني باستخدام سيارة ملاكي "ملك المجني عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بارشاد المتهمان العثور على جثة "المجني عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة،حسب مصراوي.

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