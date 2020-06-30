جريمة مروعة.. يقتل والده بمساعدة زوج أخته

30 يونيو 2020 - 04:31 م

شهد مركز الحسينية بمحاغظة الشرقية، وقوع جريمة مروعة تمثلت في مقتل رجل على يد ابنه وزوج أخته، ودفنه بعد مقتله بأرض ملحقة بالمنزل.





حيث تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام كلٍ من (شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية") بالتعدي على والدها "47 سنة، تاجر خضروات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.



