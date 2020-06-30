«الصحة» تغلق مستشفى للعزل بعد تعافي جميع المصابين

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إغلاق مستشفي الزقازيق للعزل بعد تعافي جميع المصابين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بالشرقية.

وكانت المستشفي استقبلت 197حالة مصابة بفيروس كورونا من 11محافظة، منذظهور الجائحة، وتم جميع الحالات للعلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة، وقد نجح الفريق الطبي بالمستشفي، في علاج الحالات.

أعلن السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 77 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 26 من مستشفي السعديين المركزي، و 14 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و10 من مستشفي أبو حماد المركزي، و 5 من مستشفي حميات الزقازيق.

واضاف مسعود، 5 من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 4 من مستشفي بلبيس المركزي، و 4 من مستشفي مشتول السوق المركزي، و 4 من مسنشفي ديري نجم المركزي، و 4 من مستشفي عزل فاقوس النموذجي، وحالة من مستشفي الزقازيق العام، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1716 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 274 بمستشفي السعديين، و 243 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 197 حالة بعزل الزقازيق.

كما تم شفاء، 117 بمستشفي منيا القمح المركزي، 126 بعزل فاقوس، 106 بمستشفي بلبيس، و 85 بحميات الزقازيق، و 79 بمستشفي ههيا المركزي، و 91 بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و 64 بمستشفي الحسينية المركزي، و 55 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 45 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، من بينهم سيدة مسنه تبلغ من العمر 80 عام، و 39 بمستشفي مشتول السوق المركزي.

كما تم شفاء 43 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 31 حالات بالصدر، و 30 بمستشفي القرين المركزي، و 30 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 17 من مستشفي القنايات المركزي، و 17 بمستشفي أبو كبير المركزى، و 16 من مستشفي الزقازيق العام، و 7 من مستشفي الزوامل المركزي، و 2 بحميات فاقوس، و 2 بمستشفي الصوفية المركزي.