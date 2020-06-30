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فيديو.. المياه السوداء» تغرق شاطئ «أكابولكو» الشهير

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المياه السوداء» تغرق شاطئ «أكابولكو» الشهير
المياه السوداء» تغرق شاطئ «أكابولكو» الشهير

فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو تم تدواله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة تصريف مياه الصرف الصحي في شاطئ "أكابولكو"، المنتجع المكسيكي الشهير.
وجرى تصوير الفيديو من داخل فندق مطل على الشاطئ بعد انتهاء الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، والذي أظهر كيف تحسنت المياه بشكل كبير خلال تلك الفترة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قالت إنه طلب عدم الكشف عن هويته: "استمر التدفق المستمر للمياه السوداء نحو 25 دقيقة، مما أدى إلى الكثير من الضغط".

وأضاف: "كانت مياهًا كريهة للغاية وهو ما جعلني أشعر بالغثيان".

بدورها، نفت حكومة ولاية جيريرو عبر موقع "فيس بوك"، أن تكون المياه المسربة هي مياه الصرف الصحي، أو نتيجة انفجار خزان الصرف الصحي.

وتقوم وزارة البيئة والموارد الطبيعية بالتحقيق في التسرب.

وفي حين تم منع الزوار من الاستحمام في الشواطئ في جميع أنحاء المكسيك بسبب الحجر الصحي على الصعيد الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا، كشفت صور ومقاطع فيديو في أبريل الماضي ظاهرة سطوع الشاطئ باللون الأزرق مع تحطم الأمواج على الرمال في أكابولكو.

وتحدث هذه الظاهرة النادرة نتيجة لـ "تفاعل كيميائي حيوي"، تسببه الكائنات الحية الدقيقة في المياه قبالة شاطئ بويرتو ماركيز، وفقا لمجلس السياحة في أكابولكو.

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