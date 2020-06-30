وكيل الأزهر يطالب بالرأفة خلال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

30 يونيو 2020 - 04:17 م

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية، بمعهد أحمد الليبي بمدينة نصر، الثلاثاء، للوقوف على أعمال التصحيح والإجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.







ودعا عباس إلى ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطالب لأكثر من مرة حرصًا على عدم ضياع مجهود الطلاب، والالتزام بتعليمات التصحيح، قائلاً إنه لن يسمح بالتهاون أو التقصير في التصحيح وسيتم محاسبة المقصر.





وأوضح وكيل الأزهر أن "هذا العام يعد الأصعب على الطلاب بسبب وباء كورونا، ويجب أن نكون العون والسند للطلاب والوقوف بجانبهم واستخدام الرأفة قدر المستطاع"، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلاب الأزهر.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





