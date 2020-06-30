أشرف زكي يعتذر لـ يوسف الشريف: نفخر بك

30 يونيو 2020 - 04:14 م

خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن صمته، إيذاء الحملة التي شنها البعض من النقاد الفنيين على الفنان يوسف الرشيف، بسبب تصريحاته برفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية ومنعه للتلامس كشرط أساسي لتوقيعه عقود العمل.

وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية إن الفنان يوسف الشريف واحد من أهم الفنانين المصريين على الساحة المصرية والعربية، مضيفًا أن أعمال يوسف الشريف تبرهن ذلك.





وعقّب أشرف زكي على تصريحات الفنان يوسف الشريف الأخيرة، قائلا :"فنان على خُلق رفيع المستوى وهو يمتلك الحرية الشخصية لتصوير المشاهد الساخنة من عدمه"، مؤكدًا أن النقابة تعتبر يوسف الشريف قيمة كبيرة.





واعتذر نقيب المهن التمثيلية للفنان يوسف الشريف، مُبديًا استغرابه بعد الحملة الشرسة التي وجهت له نتيجة لتصريحاته حول تصوير المشاهد الساخنة، قائلا: "نفخر بأن يكون يوسف الشريف عضوا في نقابة المهن التمثيلية".





وتسببت تصريحات الفنان يوسف الشريف خلال لقاء تلفزيوني له في جدل واسع، أكد خلالها أنه يرفض تأدية مشاهد ساخنة في أعماله ويشترط قبل قبول العمل على منع التلامس مع أي من المشاركات معه في العمل الفني، موضحا أن والديه نصحاه بالابتعاد عن هذه النوعية من المشاهد بعد فيلمه "هي فوضى".



