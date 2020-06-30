تخلص من الأرق واحصل على نوم صحي بهذه المشروبات

30 يونيو 2020 - 02:43 م

يعاني البعض من نوبات القلق التي تجعل النوم صعبا ما يؤثر علي طبيعة الإنسان واتزانه في ممارساته اليومية، لذلك نصح خبراء التغذية بمشروبات طبيعية تساعد على التخلص من الأرق والنوم الهادئ.

ويعتبر الحليب الدافئ من أهم هذه المشروبات لأنه يعمل على الاسترخاء وتعزيز صحة الجهاز العصبي لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد علي علاج الأرق والنوم الصحي.

يليه في الأهمية الشاي الأخضر فإلي جانب أنه يعزز صحة الجسم والجهاز المناعي فهو يساعد أيضا في علاج الأرق والنوم الصحي.

شاي البابونج مثل الحليب الدافئ وعصير الموز ، وكذلك مشروب النعناع الدافئ لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز العصبي والنوم الصحي .