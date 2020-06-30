  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:06 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

كاف: تأجيل أمم أفريقيا ونصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة

الرياضة

كاف
كاف

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"كاف" يغير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

#

"شوبير" يعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز

كاف

مباريات

الامم الافريقية

نصف نهائي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة أحمد أحمد، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى شهر يناير المقبل بالكاميرون.

وتم تأجيل البطولة لشهر يناير 2022 خاصة أنه لا يوجد وقت لإقامتها بجانب عدم وجود توقيتات متاحة لإقامة مباريات تصفيات الكان خاصة أنه مازال بتبقي 4 جولات.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في الكاميرون ومن مباراة واحدة فقط.


واجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحسم مصير البطولات الأفريقية هذا الموسم.


كما قرر “كاف” إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى المغرب من مباراة واحدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية