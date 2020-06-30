موقف بطولي لعروس بفستان الزفاف

30 يونيو 2020 - 02:25 م

قامت عروس بموقف بطولي في يوم زفافها، حيث سارعت إلى إنقاذ ضحية بحادث سير وهي ترتدي فستان زفافها.

وكانت فتاة أمريكية قد قامت بمساعدة ضحية حادث سيارة على الرغم من ارتدائها فستان الزفاف .

وبحسب ما تم تداوله فقد قامت العروس راشيل تايلور البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت في الطريق لمنزلها في ولاية مينيسوتا الأمريكية بصحبة زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما.

وقد تصادف حادث تصادم لثلاث سيارات على الطريق السريع في جنوب سانت ، فما كان من العروس إلا أن هرعت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض لمساعدة سيدة من ضحايا هذا الحادث.

وظهرت راشيل في الصور وهي تجلس على الأرض بالفستان وتحتضن سيدة من الخلف من ضحايا الحادث حيث تحاول مساعدتها وتهدئتها، بعد أن تم سحبها من بين سيارتين كانتا في مسرح الحادث.