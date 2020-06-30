  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:06 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

موقف بطولي لعروس بفستان الزفاف

الصفحة الأخيرة

موقف بطولي لعروس بفستان الزفاف
موقف بطولي لعروس بفستان الزفاف

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. صورة نادرة جدًا لـ رجاء الجداوي بفستان الزفاف

عروس

فستان الزفاف

ولاية مينيسوتا

إنقاذ ضحية

راشيل تايلور

قامت عروس بموقف بطولي في يوم زفافها، حيث سارعت إلى إنقاذ ضحية بحادث سير وهي ترتدي فستان زفافها.

وكانت فتاة أمريكية قد قامت بمساعدة ضحية حادث سيارة على الرغم من ارتدائها فستان الزفاف .

وبحسب ما تم تداوله فقد قامت العروس راشيل تايلور البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت في الطريق لمنزلها في ولاية مينيسوتا الأمريكية بصحبة زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما.

وقد تصادف حادث تصادم لثلاث سيارات على الطريق السريع في جنوب سانت ، فما كان من العروس إلا أن هرعت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض لمساعدة سيدة من ضحايا هذا الحادث.

وظهرت راشيل في الصور وهي تجلس على الأرض بالفستان وتحتضن سيدة من الخلف من ضحايا الحادث حيث تحاول مساعدتها وتهدئتها، بعد أن تم سحبها من بين سيارتين كانتا في مسرح الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية