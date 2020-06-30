نتنياهو يهدد بشار الأسد بهذه الرسالة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعرب نتنياهو، أثناء مؤتمر صحفي عقده في القدس مع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، عن عزم تل أبيب منع إيران من التموضع عسكريا في سوريا، مشددا على أن إسرائيل "اتخذت مرارا وتكرارا إجراءات عسكرية قوية ضد إيران وحلفائها في سوريا وغيرها من الأماكن".