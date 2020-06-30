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مروع .. حريق بمستودع يضم 3 آلاف سيارة بالكويت

عبد القادر وحيد- متابعات

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حريق

مؤسسة الموانئ الكويتية

مستود مكشوف

3000 سيارة

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق كبير.

وأضافت أن الحريق اندلع في مستودع مكشوف للأخشاب بموقع تابع لمؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة غرب ميناء عبدالله تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته الوطن الكويتية فإن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 7:35 مساء يفيد عن وقوع الحادث الذي تعاملت معه ثمانية فرق للإطفاء ومشاركة إطفاء الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ الكويتية.

وأضافت الإدارة أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح حضرا إلى موقع الحادث لتفقد عملية مكافحة الحريق وللاطمئنان على  رجال الإطفاء الذين سارعوا بعزل مستودع الأخشاب عن أكثر من 3000 سيارة جديدة تقريبا وبضائع متنوعة بالإضافة إلى أصباغ وكميات كبيرة من الديزل ، حيث استطاعوا بفضل من الله والجهود التي بذلت بالسيطرة على الحادث رغم أن الحريق نشب في منطقة مكشوفه قدرت مساحتها بما يقارب ثمانية آلاف متر مربع مع وجود الرياح مما صعب عملية مكافحة الحريق التي تمت من دون وقوع أي اصابات بشرية.

وتمكنت قوات الدفاع المدني منعزل المنطقة المشتعلة وتفعيل خطة الطوارئ لإدارة الحوادث الكبرى وخطة الطوارئ العامة للدفاع المدني ساهم بتقليل حجم الخسائر بشكل كبير وقلل التلوث البيئي الناتج من الحادث. 

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