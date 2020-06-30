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انتبه .. في هذه الحالة تتحول الشامة إلى سرطان جلد

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ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

سرطان الجلد

الشامة

من الشائع أن تتحول الشامة بالجسم إلى سرطان جلد لذلك يجب أن ينتبه الشخص ليعرف العلامات التي تدل علي أنها تحولت .

وكشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف مدير مستشفي 71 بموسكو عن علامات تشخيص الشامة التي يمكن أن تتحول إلي سرطان جلد، لافتا إلي أنه عند اكتشاف أي تغير في الشامة يجب مراجعة الطبيب المختص لإزالتها .

وأشار إلي أن تقييم حالات الشامات في الجسم  يتم باستخدام منظومة " ا و ب و ج ود و هـ " ، والحرف " أ " يشير إلي عدم التناظر أي إذا قسمت الشامة إلي نصفين وظهر غير متناظرين فهو دليل علي احتمال تطورها إلي السرطان .

أما الحرب " ب " فهو حدود الشامة ومن المهم الانتباه إلي  حدود الشامة لأن الشامة الغير خطرة تكون لها حدود واضحة أما الخطرة فحدودها مشوهة وضبابية و الحر " ج " القطر ، يكون قطر الشامة غير الخطيرة في حدود 6 مليمتر ، و الحرف " هـ " يرمز لتطور الشامة فإذا بقت ثابتة لا تتطور فهذه شامة غير خطيرة .


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