90% نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

30 يونيو 2020 - 01:37 م

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، نتيجة العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 .

وصرح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة بأن نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة أسفرت عن نجاح 21152 طالبا بنسبة 90.02%، حسبما نشرت "مصراوي".

جدير بالذكر أن بعض طلاب الثانوية العامة تذمروا من الامتحان ما استدعى الوزارة أن تعلن عن نتيجة العينة العشوائية لطمأنة الطلاب و أولياء الأمور.