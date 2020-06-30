  • الأربعاء 01 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:06 ص
Advertisements
بحث متقدم
صلاح وماني

صلاح يكشف أسرار خلافه مع ماني

صدام حسين

قصة الرجل البدين الذي قاد للقبض على صدام حسين

بالفيديو.. عدلي منصور لـ"الحديدي": اعتدوا عليكِ ليه؟

عدلي منصور: مش عايز أقولك كان هيحصل ايه لو منجحناش في إزاحة الإخوان

عبد المجيد محمود: ليس هكذا يحارب الإرهاب

عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

أبو تريكة وصلاح

صلاح: هذا التصرف من أبو تريكة جعله أقرب اللاعبين لقلبي

يوسف الشريف

نجم الأهلي السابق يرد عن منتقدي الفنان يوسف الشريف

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

سامح شكري

تعليق وزير الخارجية على تحفظ إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

«السيسي» يستقبل عدلي منصور

عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو

ترامب

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

90% نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

آخر الأخبار

وزير التربثية والتعليم
وزير التربثية والتعليم

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بيان من غرفة عمليات التعليم بشأن شكاوى الثانوية العامة

#

مديريات التربية تتسلم بوابات التعقيم للثانوية العامة

#

للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات

وزير التعليم

اللغة الإنجليزية

العينة العشوائية

الثانوي العامة

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، نتيجة العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 .

وصرح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة بأن نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة أسفرت عن نجاح 21152 طالبا بنسبة 90.02%، حسبما نشرت "مصراوي".

جدير بالذكر أن بعض طلاب الثانوية العامة تذمروا من الامتحان ما استدعى الوزارة أن تعلن عن نتيجة العينة العشوائية لطمأنة الطلاب و أولياء الأمور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضاحي خلفان: يجب على الأجهزة الأمنية في الخليج إنهاء شيء اسمه "الإخوان"
» نجم الأهلي السابق: هذا الفنان قطع التمرين خصيصا لتأدية الصلاة
» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر
» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"
» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية
» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي
» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن
» مذيع شهير متهم باغتصاب شقيقته
» صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟
» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»
» إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية