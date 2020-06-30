"درة " تثير ضجة على مواقع التواصل بصورة جديدة لها

متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة "درة" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلي غير المعتاد ظهرت "درة" بصورة هادئة وملابس محتشمة ومظهر لاقي استحسان متابعيها.
وعلق علي صورتها بعض المتابعين، وقال البعض: "شكلك زي القمر بجد.. ملامحك وشكلك مريح للأعصاب.. أميرة أوي بجد " .
جدير بالذكر أن أحدث أعمال "درة" من خلال مشاركتها في فيلم "يوم وليلة" مع خالد النبوي وخالد سرحان وأحمد الفيشاوي.
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