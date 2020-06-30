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مرشح يرقص عاريا على الهواء مباشرة

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مرشح يرقص عاريا على الهواء مباشرة
مرشح يرقص عاريا على الهواء مباشرة

عبد القادر وحيد- متابعات

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اليابان

عاريا

تاريكي جوتو

مرشح طوكيو

في واقعة غريبة ونادرة، ظهر أحد المرشحين لتولي منصب حاكم مدينة طوكيو في اليابان، على التلفزيون الياباني، عاريا، ما تسبب بجدل واسع باليابان.

ووجه المرشح تاريكي جوتو، رسالته الانتخابية أثناء الحملة التي تشهدها البلاد لانتخاب حاكم للعاصمة طوكيو، بشكل ساخر وكوميدي، حيث ارتدى حفاضة غير نظيفة، وظهر عاريا.

ويعتبر جوتو من أكثر المرشحين غموضا، حيث تسبب في أكثر من مناسبة انتخابية في جدل واسع.

وقد حاز المرشح على اهتمام واسع وكبير في البلاد بعد ظهوره الأخير، بعكس التوقعات، خصوصا بعد المشكلة التي حدث بينه وبين التلفزيون الياباني.

كما اختار المرشح الغناء والرقص عاريا بالحفاضات القذرة، حيث يظهر الفيديو صعوده على الطاولة عاريا، منفذا حركات غريبة بثت مباشرة على الهواء، ولم يتم قطع أي جزء من البث الذي استمر لعدة دقائق.

ويعرف جوتو بحملاته الانتخابية الغربية، على سبيل المثال ظهر على ملصق حملته الانتخابية في عام 2015 عاريا، حيث فاز بمنصب عمدة منطقة تيدي التابعة للعاصمة طوكيو.

يأتي هذا في الوقت الذي تلزم فيه القوانين اليابانية شركة التليفزيون اليابانية، بتخصيص وقت بث محدد لجميع المرشحين المسجلين لمنصب حاكم طوكيو. 

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