الأهلي يعلن تجديد تعاقد فايلر لمدة موسم

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فايلر
فايلر

متابعات- الدويني فولي

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أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم  2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال أمير توفيق  إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها  لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا  وتقديرًا  للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي أستمرت ما يزيد على ثلاثة شهور حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده  والاتفاق معهم على الفتره المقبلة واستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي  لأسرته  من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء  ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كل الأمور بالتعاقد الجديد.

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