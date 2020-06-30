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8 مراكز للغوص و6 يخوت ومركزان للأنشطة البحرية تحصل على السلامة الصحية

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تعقيم المراكز السياحية
تعقيم المراكز السياحية

متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

الصحة العالمية

الغوص

حصل 8 مراكز للغوص و 6 يخوت ومركزان للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، علي الصفحة الرسمية للوزارة أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، قامت خلال الأيام القليلة الماضية بأعمال فحص لعدد من مراكز الغوص واليخوت و الأنشطة البحرية الراغبة في إعادة التشغيل، حيث أقرت استيفاء خمسة مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز غوص دايفنج ستار و اليوس دايف ودايفرز لودج ويونايتد دايفرز وكريزى دولفين واليوس دايف كلوب، ومركز اليوس اكوا سنتر للأنشطة البحرية، بالإضافة إلي يختين هم البرنسيسة اسماء و امبرور اكوا 1.

أما في محافظة جنوب سيناء حصل ثلاثة مراكز للغوص علي الشهادة وهم دايفنج ديسكفري و سينا بلوز وشرم سكوبا سيرفيس ومركز سينا بلوز للانشطة البحرية، بالإضافة إلي أربعة يخوت هي سنفرو تارجت و كينج سنفرو 6 و سنفرو لاف و دنيا.

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز و اليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد أعلنت منذ منتصف الشهر الجاري عن كافة الضوابط واشتراطات السلامة الصحية الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر باللغتين العربية والانجليزية، والتي يتم تطبيقها بكافة أنواع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية.

وقد تضمنت الضوابط تشغيل الأنشطة السياحية (الرحلات والأنشطة البحرية ورحلات الغوص)

*اشتراطات منطقة الاستقبال وكافة الأماكن داخل مراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية:*

توفير المطهرات ومعقمات الأيدى بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال، مع استعمال أقلام أحادية الاستخدام.

وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المركز أو المنشأة.

التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن 1 متر على الأقل في حجرات التدريب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

الالتزام بتنظيف وتطهير الأسطح والأماكن التي توجد فيها حركة بشكل منتظم.

الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.




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