انتصار السيسي: 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات

30 يونيو 2020 - 12:34 م

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بثورة 30 يونيو، قائلة:"30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات أعلن فيها الشعب إرادته الحرة".



وأضافت قرينة الرئيس أنه تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني..كل عام وأنتم بخير".



من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سيتوقف التاريخ كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف".



وأضاف : "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار..حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير"

