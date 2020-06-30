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راندا البحيري بعد تصريحات نقيب الممثلين:"حقي جه"

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راندا البحيري
راندا البحيري

متابعات- أمينة عبد العال

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أشرف زكى

يوسف الشريف

راندا البحيرى

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمقطع فيديو لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والذي دافع فيه عن النجم يوسف الشريف بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تصريحاته بأنه يرفض تقديم مشاهد ساخنة .

وقالت "البحيري": "ياريت كلنا نسكت بقي النقيب نفسه قال كلمته.. شكرا ياللي رافع راسنا دائما واحنا اللي فخورين اننا بنمتهن المهنة دي في عهدك يا ابونا الروحي المنصف فرحانة أوي والله وحاسة حقي جه ".

جدير بالذكر أن متابعيها على صفحتها رحبوا بكلماتها وعلق البعض عليها معبرين عن دعمهم الشديد للنجم يوسف الشريف ومتمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الشخصية والفنية .

https://m.facebook.com/randa.elbehairy.35?lst=100017492408359%3A662656304%3A1593511379

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