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بعد إزالة مخلفات "إعصار التنين".. القرش الحوتي يظهر في البحر الأحمر

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القرش الحوتي
القرش الحوتي

متابعات- أمينة عبد العال

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طابا

القرش الحوتي

اعصار التنين

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن محميات أبو جالوم بجنوب سيناء رصدت "القرش الحوتي" أثناء حملة تنظيف قاع البحر الأحمر بمدينة طابا ضمن مبادرة وزارة البيئة "اتحضر للأخضر" بالتنسيق مع المحافظة وغرفة الغوص.

وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أن ظهور القرش الحوتي يعد استجابة جديدة للحياة البحرية، خاصة مع قلة الأنشطة البشرية في البحر الأحمر، لافتة إلى أن تنظيف قاع البحر في "طابا" استمر لمدة 3 أيام في الفترة من 26 يونيو إلي 29 يونيو .

جدير بالذكر أن المخلفات التي تم رفعها بلغت كميتها حوالي 4 أطنان تقريبا تنوعت بين إطارات سيارات وقطع حديدية وألواح صاج ومواسير بلاستيك وشمسيات وأشجار كبيرة وغيرها والتي تركتها النوة البحرية بمارس الماضي والتي عرفت بـ"إعصار التنين".  


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