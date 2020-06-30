مقتل إرهابييْن في إحباط مخطط تخريبي بسيناء

30 يونيو 2020 - 11:49 ص

تمكن رجال الأمن من إحباط مخطط تخريبي، أسفر عن مقتل إرهابيين حاولوا تنفيذ عمليات مسلحة، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها : "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد فقد توافرت معلومات القطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأكدت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وقد أسفرت النتائج عما يلي: رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة نيسان بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، 5 خزينة وكمية من الذخيرة من ذات العيار، جهاز لاسلکي".