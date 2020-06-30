سمحية أيوب تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

30 يونيو 2020 - 11:42 ص

كشفت الفنانة، سميحة أيوب، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عقب تناقل أنباء، تفيد بتدهور حالتها الصحية.









وقالت سميحة أيوب، حسب فوشيا، إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكدة تعرضها لوعكة صحية بالفعل، ولكنها ليست إصابة بكورونا.









وأضافت سميحة أيوب، أنها تتواجد في منزلها، ولم تغادره منذ عودتها من لبنان في مايو الماضي، بعد انتهائها من تصوير مسلسل ”سكر زيادة“ الذي عُرض في رمضان الماضي.









وأكدت الفنانة المصرية، أن طبيبًا زارها في منزلها للوقوف على حالتها الصحية، والتي شخصها على أنها حالة إجهاد تحتاج إلى راحة فقط، ورفضت الكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.











ولفتت، إلى أنها أجرت فحوصات كورونا، وظهرت النتائج سلبية منذ مايو الماضي، خلال قضائها فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق بعد العودة من لبنان، منوهة بأنها لم تظهر عليها أعراض وقتها، وحتى الآن.









وشاركت سميحة أيوب في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ”سكر زيادة“، الذي عُرض عبر فضائية إم بي سي مصر، بمشاركة النجمات: نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.







