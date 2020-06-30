تدوينة مثيرة للمغامسي عن " جفون النبي يعقوب"

30 يونيو 2020 - 11:40 ص

يواصل الداعية السعودي صالح المغامسي تغريده بعبارات من التراث الإسلامي، وذلك عقب عزله من إمامة وخطابة مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وتأخذ تدوينات المغامسي قالب النوادر من المأثو رات التراثية، حيث غرد مؤخرا : " مما يُضربُ به المثل في عظيم الفرحة : قميصُ يُوسُف في أجفان يعقوب ، وعودة موسى إلى أُمّه ، وفرحة أبي بكر عندما حظي بالصُّحبة في الهجرة ، وفرحة أهل المدينة يوم دخلها رسول الله . ( ومَنْ أَحبَّ لقاء الله رزقُه الله الفرحة الكُبرى يوم يلقاه ، اللهُمّ اجعلنا منهم".

كما غرد المغامسي بتدوينة تحمل مجموعة من النوادر أيضا عن الصحابي حكيم بن حزام، حيث كتب قائلا : " حَكِيمُ بن حِزَام - رضي الله عنه، وُلِدَ في جوف الكعبة ، وعاش مائةً وعشرينَ سنة، أسلم عام الفتح .. ساق في الجاهلية مائة بدنة ، وساقَ في الإسلام مثلها ..و قال عند موته : لا إله إلا الله ، قد كنتُ أخشاك وأنا اليوم أرجوك" .