تعرف على تذكرة المواصلات الموحدة

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وزير النقل
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير النقل

المترو

تذكرة موحدة

بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس اي تي " لتنفيذ مشروع الكارت الذكي أو التذكرة الموحدة لما لها من عايد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل.

ونشرت "أخبار اليوم" تقرير تتناول فيه معلومات عن "التذكرة الموحدة" ومن أهمها :

-         تدرس وزارة النقل سرعة  استخراج هذا الكارت وتقديمه كخدمة جديدة للركاب .

-         التذكرة بمثابة كارت مواصلات ذكي يربط مترو الأنفاق بالقطار الكهربائي ثم مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه حاليا بالإضافة إلي ربطه بتذاكر أتوبيسات النقل العام .

-         صاحب التذكرة الموحدة بإمكانه استقلال كافة وسائل المواصلات العامة به .

-         ينهي هذا الكارت التذاكر الورقية .

-         تعمل علي تحسين مستوي الخدمة المقدة للمواطنين .

-         تساهم في سهولة نقل المواطنين وعدم الحاجة إلي الوقوف في طوابير أمام شباك الحجز .


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