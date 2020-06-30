تعرف على تذكرة المواصلات الموحدة

30 يونيو 2020 - 11:23 ص

بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس اي تي " لتنفيذ مشروع الكارت الذكي أو التذكرة الموحدة لما لها من عايد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل.

ونشرت "أخبار اليوم" تقرير تتناول فيه معلومات عن "التذكرة الموحدة" ومن أهمها :

- تدرس وزارة النقل سرعة استخراج هذا الكارت وتقديمه كخدمة جديدة للركاب .

- التذكرة بمثابة كارت مواصلات ذكي يربط مترو الأنفاق بالقطار الكهربائي ثم مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه حاليا بالإضافة إلي ربطه بتذاكر أتوبيسات النقل العام .

- صاحب التذكرة الموحدة بإمكانه استقلال كافة وسائل المواصلات العامة به .

- ينهي هذا الكارت التذاكر الورقية .

- تعمل علي تحسين مستوي الخدمة المقدة للمواطنين .

- تساهم في سهولة نقل المواطنين وعدم الحاجة إلي الوقوف في طوابير أمام شباك الحجز .