تعرف على تذكرة المواصلات الموحدة

متابعات- أمينة عبد العال
بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس اي تي " لتنفيذ مشروع الكارت الذكي أو التذكرة الموحدة لما لها من عايد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل.
ونشرت "أخبار اليوم" تقرير تتناول فيه معلومات عن "التذكرة الموحدة" ومن أهمها :
- تدرس وزارة النقل سرعة استخراج هذا الكارت وتقديمه كخدمة جديدة للركاب .
- التذكرة بمثابة كارت مواصلات ذكي يربط مترو الأنفاق بالقطار الكهربائي ثم مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه حاليا بالإضافة إلي ربطه بتذاكر أتوبيسات النقل العام .
- صاحب التذكرة الموحدة بإمكانه استقلال كافة وسائل المواصلات العامة به .
- ينهي هذا الكارت التذاكر الورقية .
- تعمل علي تحسين مستوي الخدمة المقدة للمواطنين .
- تساهم في سهولة نقل المواطنين وعدم الحاجة إلي الوقوف في طوابير أمام شباك الحجز .
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