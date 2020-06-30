سوسن بـدر تشارك جمهورها بصورة مع حفيدتها

شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت "سوسن" في الصورة بصحبة حفيدتها، معلقة عليها: "أنا وملك حفيدتي روحنا عملنا شعرنا أخيراً وقررت تضرب اللون ده ".يذكر أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر، قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، شريف منير.