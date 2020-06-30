تصريحات غير لائقة من "ترامب" عن "ميركل" و"ماي"

30 يونيو 2020 - 11:12 ص

استمرارا لرصد تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الصحافة الأمريكية التي لا تنفك تهاجمه في كل مناسبة، تداولت شبكة " سي إن إن" مجموعة من الكلمات غير اللائقة التي وجهها " ترامب" لشخصيات سياسية أوروبية رفيعة المستوي.

و أشار التقرير إلي مكالمة جمعت بين الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، واصفا إياها أثناء المكالمة بأنها غبية لأنها تخضع للنفوذ الروسي كما وصف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بأنها حمقاء لأسلوب تعاملها مع البريكسيت .

وأشار مسئولون في تصريحات للشبكة الإخبارية أن أسلوب ترامب مع "ميركل و ماي" كان فيه بعض السادية .

ولفت التقرير إلي أن بعض رؤساء الدول أيضا لم يسلموا من هجوم ترامب ومحاولاته للاستهزاء بهم بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو .