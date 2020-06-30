بعد اتهامهم بالتقاعس.. مستشار السيسي يرد على "مدبولي" بشأن الأطباء

30 يونيو 2020 - 10:51 ص

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن تقاعس بعض الأطباء عن أداء عملهم.



وقال تاج الدين خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن رئيس الوزراء رجل من عائلة طبية، وينتسب عائلة طبية عريقة، ويقدر الأطباء ويدعم القطاع الطبي.



وتابع: "رئيس الوزراء يشعر بالأطباء جيدا، ولا يتأخر لحظة في تقديم وسائل الحماية للأطباء، معقبا: "هذه سحابة عابرة وهناك تقدير من الدولة بأكملها للأطباء".

