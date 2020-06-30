10 سنوات تحاول الإنجاب.. لتكتشف أنها رجل

30 يونيو 2020 - 10:43 ص

في واقعة غريبة ونادرة، اكتشفت سيدة بعد محاولات استمرت لعشر سنوات لأجل الإنجاب أنها في نهاية المطاف كانت رجلا وليس سيدة.

وفي التفاصيل ظلت سيدة هندية تتطلع للإنجاب طيلة 10 سنوات دون جدوى، لتفاجأ حين ذهبت إلى المستشفى وأجرت الفحوصات، أنها تحمل أعضاء ذكورية ولا يمكنها الإنجاب مطلقا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محية كانت المرأة الهندية قد شعرت بألم في بطنها فتوجهت إلى مستشفى نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس للسرطان، حيث كشفت الاختبارات أن لديها ما يُعرف بـ "المهبل الأعمى"، وأظهر اختبار النمط النووي، أن كروموسوماتها كانت XY " الجنس الذكري"، بدلا من XX " الجنس الأنثوي".

كما تم اكتشاف أنه يوجد لدى المرأة خصيتان غير نازلتين داخل الجسم، حيث تم تشخيص حالتها على أنها متلازمة عدم حساسية الاندروجين (AIS)، وهي الحالة التي يكون فيها الشخص ذكرا وراثيا، ولكن لديه كل الخصائص الجسدية للمرأة، بحسب ما ذكره طبيب الأورام السريري أنوبام دوتا، وعالم الأورام الجراحي سومان داس.