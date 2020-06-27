رئيس سموحة: لن نتعامل مع الزمالك في انتقالات اللاعبين

27 يونيو 2020 - 11:40 م

شن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجومًا حادًا على رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، قائلا: "لن أتعامل مع الزمالك في أي شيء في وجوده بسبب تصريحاته ضدنا".



وشدد "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام علوي، في برنامج "ساعة رياضة"، المذاع على قناة "mtc"، اليوم السبت، على أن اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة لن ينتقل إلى الزمالك، ولا يوجد أي مفاوضات لانتقالة، منوها أن اللاعب لا يريد الانتقال إلى الزمالك، كما أن النادي لم يرغب في رحيلة إلى القلعة البيضاء ولن نتعامل مع الزمالك بشكل عام في انتقالات اللاعبين.



وأشار فرج عامر، إلى أن النادي الأهلى نادي القرن لو قعدنا 100 سنة، لافتًا إلى أن ما يفعلة رئيس نادي الزمالك بتصريحاته عن قضية الزمالك بأنه الأحق بلقب نادي القرن، ما هي إلا دعاية إعلامية فقط.

