أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة رجاء الجداوي

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قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي لازالت مستقرة، ولم تشهد أي تطورات على مدار الساعات الماضية.
وطالب أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، الجمهور بالدعاء لرجاء الجداوي، بأن تتماثل للشفاء في أقرب وقت، قائلًا: "فنانة عظيمة وكل الناس بتحبها.. ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء".
وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، قد أعربت عن سعادتها بعودة الأذان لصيغته الطبيعية وترديد "حي على الصلاة وحي على الفلاح".
وكتبت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة "حى الصلاة.. حي على الفلاح.. فرحانة بالأذان قوي قوي قوي.. عقبال لما أفرح بشفاء أمي.. يا رب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء".
وكانت النجمة الكبيرة نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعدها نقلت لغرفة العناية المركزة واضطر الأطباء للجوء لجهاز تنفس صناعي بعد انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، بعدها حقنها الأطباء ببلازما المتعافين، ومنذ أيام نقلت على جهاز تنفس تداخلي حنجري، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

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