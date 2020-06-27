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فرج عامر يكشف حقيقة وجود إصابات بكورونا في سموحة

الرياضة

فرج عامر
فرج عامر

المصريون ـ متابعات

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نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود أي إصابات لدى لاعبي الفريق بفيروس كورونا، قائلًا: "أرفض الترويج لشائعات وكلام غير صحيح، ليس لدينا أي إصابة بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق وكل ما يُقال عن وجود إصابات فى نادي سموحة غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام علوي في برنامج "ساعة رياضة"، المذاع على قناة "mtc"، اليوم السبت، أنه ولو فرض وجود أي إصابات لدى لاعبي سموحة فأنه من الطبيعي أن يتم عزل اللاعب حتى يتم شفائه تمامًا وعودته إلى الفريق بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الدورى الألماني كان لديه إصابات للاعبين بفيروس كورونا وتم عزل اللاعبين حتى تم شفائهم تمامًا وعودتهم إلى الفرق مرة أخرى وشاركوا فى مباريات الدوري هناك.
وأشار رئيس نادي سموحة إلى أنه ليس لدينا توأمة مع نادي الزمالك أو أي نادي آخر، لافتًا إلى أننا قمنا بييع طارق حامد ومحمود عبد العزيز وكل اللاعبين الذين رحلوا إلى نادي الزمالك ليس من أجل أشخاص فى القلعة البيضاء ولكن حبًا في نادى الزمالك وجماهيره، نافيًا وجود تفاوض مع أي لاعب فى نادي الزمالك وخاصة مع اللاعب عمر السعيد.  
 

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