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القبض على أم «عارية» بعد صور لأطفال يرسمون ثدييها

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ريهانا فاطمة
ريهانا فاطمة

فتحي مجدي

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اعتقلت الشرطة الهندية، ناشطة لنشرها فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر طفليها بينما يرسمان على جسدها العاري الصدر.
وقالت الشرطة إن ريهانا فاطمة (33 عامًا)، والتي تسكن في ولاية كيرالا احتجزتها الشرطة المحلية لنشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يرسم فيه طفلاها القاصران على ثدييها وجذعها.


وسجل مركز شرطة ثيروفالا في منطقة باتانامثيتا قضية جنائية ضد المرأة بموجب المادة 67 من قانون تكنولوجيا المعلومات (نقل المحتوى الجنسي الصريح إلكترونيًا).

وتم تسجيل القضية بعد شكوى قدمها زعيم محلي من حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال مفتش بالشرطة لوسائل الإعلام الهندية: "نحن نحقق. وندرس كيف ولماذا تم تحميل الفيديو". 

وشاركت فاطمة مقطع الفيديو على "يوتيوب"، وكتبت أن أطفالها شرعوا في الرسم على جسدها بينما كانت تستريح بسبب التهاب في العين.


أثارت فاطمة الجدل في أكتوبر 2018 عندما حاولت دخول معبد مساباريمالا بولاية كيرالا بعد قرار المحكمة العليا الذي يسمح للنساء من جميع الأعمار بالصلاة في المعبد.

وأوقفها المتظاهرون عندما حاولت دخول أحد أقدس المعابد الهندوسية. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة العليا لحظر دخول النساء في "سن الحيض" معبد ساباريمالا، إلا أنه تم رفض دخولها. 


كما أثارت الجدل بنشر صورة على "فيس بوك" وصفها الكثيرون بأنها "مرفوضة" و "مهينة" للهندوس. وأمضت 18 يومًا في السجن فيما يتعلق بالقضايا المسجلة ضدها آنذاك.

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