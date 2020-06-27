بعد دعوته لمقاطعة برنامح «كل يوم».. الأزهر يرد على بيان الشركة المتحدة

27 يونيو 2020 - 08:09 م

أعرب المركز الإعلامي للأزهر عن تقديره ليان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن الأزهر وجهوده في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية.





وقال المركز إنه يقدر البيان الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرصها على عدم الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة، ورفضها لمحاولات النيل منها وترويج أكاذيب بشأنها، واحترام وعي الشعب المصري وتقديره لرموزه الدينية وجهود الأزهر وعلمائه في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية على المستويين المحلي والعالمي.





وشدد على دور الإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي ونشر الحقائق وإبراز جهود مؤسسات الدولة والنقد البناء الذي يعتمد علي بيانات صحيحية ويساعد علي مزيد من الإصلاح والتطوير، خاصة في ظل ما يواجهه العالم وفي قلبه مصرنا الحبيبة من تحديات، داعيا المولى أن يوفقها وأن يحفظها من من كل مكروه وسوء





وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصدرت بيانًا قبل أيام أكدت خلاله احترامها الشديد وتقديرها للأزهر.





وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بيان الشركة الذى يؤكد على الدور الريادى للمؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من 1000 عام.





وقالت الشركة في بيانها، إنها تجدد التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويرى للمؤسسة العريقة التى لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطنى للأزهر الشريف فى مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربى والإسلامى.





وجاء ذلك بعد أن أصدر المركز الإعلامي للأزهر بيانًا ردًا على ما ورد في حلقة الثلاثاء 16 مارس من برنامج كل يوم بقناة On E، خلال استضافته لأحد "المتطاولين" على الأزهر بصفة ممنهجة، من مغالطات وافتراءات طالت مؤسسة الأزهر الشريف ودورها وجهودها المشهودة.





ودعا المركز الإعلامي للآزهر إلى مقاطعة هذا البرنامج الذي يروج تلك الأكاذيب والافتراءات، دون أدنى مسئولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي.



