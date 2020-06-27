» وفاة رئيس الوزراء الأسبق "بلعيد" في الجزائر

توفي اليوم السبت، رئيس الحكومة الأسبقفي الجزائر بلعيد عبد السلام، توفي عن عمر ناهر 92 سنة.

والراحل من مواليد 1928 بعين الكبيرة (سطيف) من المناضلين الأوائل في الحركة الوطنية، كما كان الفقيد من الأعضاء المؤسسين لرابطة الطلاب المسلمين في شمال إفريقيا (1951-1953) وعضو مؤسس لاتحاد الطلاب المسلمين الجزائريين سنة 1953.

والتحق بصفوف الثورة التحريرية عام 1955، رفقة مجموعة من الطلبة، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في جويلية 1955 ليساهم بذلك في الإعلان عن اضراب الطلبة الجزائريين يوم 19 ماي 1956 ويلتحق بقيادة الثورة بالقاعدة الغربية حيث أوكلت له العديد من المهام.



