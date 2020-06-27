» القرود المدمنة على الجنس تجبر السكان على الاختباء بالمنازل

27 يونيو 2020 - 05:49 م

التزم سكان مدينة لوبوري التايلاندية منازلهم، خوفًا من مهاجمتهم من قبل القرود المهووسة بالجنس، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وقام القرود البالغ عددهم نحو 6 آلاف بأعمال شغب في المدينة، حيث استولت على سينما مهجورة، وتطارد أي شخص شجاع يحاول التصدي لهم.





ولسوء الحظ، اعتقد بعض السكان في البداية أن أفضل طريقة لتهدئة القرود المفرطة في الحماس هي إعطائهم وجبات سريعة، لكن هذا جعل الموقف أسوأ.





واضطر الكثيرون لتحصين أنفسهم في منازلهم، بينما تسيطر القرود على الشوارع.





وقال أحد سكان المدينة: "نحن نعيش في قفص لكن القرود تعيش في الخارج".





وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى الوضع الذي خلفه القرود في المدينة، قائلة: "برازهم في كل مكان، الرائحة لا تطاق خاصة عندما تمطر".





وتضاعف عدد القرود خلال عامين، وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت أجزاء من المدينة مناطق محظورة، فيما تقوم القرود بمهاجمة المتاجر والمحلات التجارية، تاركة أثر الدمار في أعقابها.





وقال صاحب محل، تاويساك سريساجوان: "اعتدت على رؤيتهم يتجولون ويلعبون في الشارع. إذا ذهبوا جميعهم، سأكون وحيدصا بالتأكيد".



