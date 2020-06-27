» كورونا.. ارتفاع حصيلة وفيات العراق إلى 1660 حالة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1660 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بعد تسجيل 101 حالة وفاة جديدة، كما تم تسجيل 2069 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المصابين الكلي 43262 شخصا.

وأجرت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 9630 فحصا، ليصل عدد الفحوص حتى الآن 510353.

وسجلت الوزارة في اليوم الماضي 1079 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء حتى الآن 19938 حالة.

وأعلن العراق أمس الجمعة عن 122 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد.

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