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ماذا حدث بعد تجسيد (النبي ص) في مسلسل؟

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الفيلم
الفيلم

الطيب حسين

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حذف قائمون على مسلس كرتون مشاهد منه أثارت جدلا لتجسيده النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
واضطر المشرفون على شركة "HBO" المسؤولة عن بث مسلسل الكرتون "South Park" المثير للجدل، لحذف 5 حلقات منه بسبب تجسيدها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

ولطالما أثار المسلسل، الذي تدور أحداثه حول 4 طلاب يدخلون في سلسلة من المغامرات في كولورادو، الجدل، على مدار 23 موسما منذ عام 1997.

وتتوفر جميع حلقاته، باستثناء 5، حيث أظهرت أحداثها عددا من الصور لآخر الأنبياء محمد، وقد جرى حذف هذه الحلقات واستبعادها على موقع "South Park" الرسمي.

وأفادت وسائل إعلام بأن صاحبي فكرة المسلسل الكرتوني، مات ستون وتري باركر. 

وحذفت  "Comedy Central" المراجع الصوتية والمرئية في الحلقات، وفي النهاية تم حذف الحلقات بالكامل من منصات العرض.

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