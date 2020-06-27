موقف صادم.. يكشف عن مؤخرته على الهواء

27 يونيو 2020 - 05:08 م

تعرض مراسل شبكة "سكاي نيوز" البريطانية لموقف مخجل على الهواء الليلة الماضية، بعد أن تفاجأ بأحد الأشخاص يكشف عن مؤخرته للمشاهدين.





جاء ذلك أثناء ظهور المراسل سام هولدر على شاطئ مدينة بورنموث، ليصف المشاهد الفوضوية، قبل أن يظهر رجل يرتدي قميصًا أصفر وقبعة حمراء في الإطار ويبدأ في الرقص، ويتبعه لبضع ثوان قبل أن تبتعد الكاميرا عنه.





وفي لقطة ثانية، يظهر رجل آخر في الإطار خلف المراسل وهو يخلع سرواله ويظهر مؤخرته العارية، ليقوم المصور بالتحرك بعيدًا لتفاديه.





وفي اللحظات الأخيرة من الفيديو، يرقص مرتادو الشاطئ في الخلفية ويحدثون ضوضاء، ليبادر المراسل إلى الاعتذار بسرعة للمشاهدين.





وقال مجلس بورنموث وكريستشيرش وبول، إنه لم يكن أمامه خيار سوى الإعلان عن "حادثة كبيرة"، وأدان سلوك الحشود التي تورط بعضها في مشاجرات.





وقال النائب توبياس إلوود لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "كان هذا المكان مغمورًا وخرج التواصل الاجتماعي من النافذة ولهذا السبب تم الإعلان عن وقوع حادث كبير، لأن السلطة المحلية والشرطة لم تستطع التعامل".





وأضاف: "نحن بحاجة إلى التعلم من هذا والاعتراف بأنه إذا كنا جادين في معالجة هذا الوباء، فإننا بحاجة إلى أن نكون أكثر سرعة في أن نكون قادرين على تقديم الدعم للسلطات المحلية غير القادرة على التأقلم".





وصباح الخميس، جمعت فرق شاطئ بورنماوث 33 طنًا من القمامة على امتداد الشاطئ. ومن المرجح أن تكون الأرقام متشابهة اليوم.





في غضون ذلك، هدد وزير الصحة مات هانكوك بإغلاق الشواطئ.





وقال: "لدينا القوة لإغلاق الشواطئ. أنا متردد في استخدامها لأن الناس قد أغلقوا قفلًا شديدًا وأريد أن يستمتع الجميع بأشعة الشمس. لكن المفتاح هو القيام بذلك مع احترام القواعد - ابق مع أسرتك، ابق على مسافة جيدة من الأسر الأخرى".



