مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي المذيع بقناة «أون تايم سبورت»، ومدير تحرير موقع «يلا كورة» تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد نحو شهر من إعلان الإصابة.

كتب كريم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كانت تجربة سهلة وبسيطة بفضل الله ودعواتكم.. كورونا سلبي.. الحمد لله»

والجدير بالذكر، ان الإعلامي الرياضي كريم رمزي، أعلن سابقًا إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع يونيو الجاري، لينضم إلى قائمة طويلة من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم مثل دينا زهرة ودينا حويدق وأحمد الخطيب وآية عبد الرحمن وغيرهم.