  • السبت 27 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:30 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

الناشطة السعودية أروى عمر

"أروى عمر" تتصدر الترند بعد طلاقها

امتحانات الثانوية الأزهرية:

في امتحانات الثانوية الأزهرية: اكتشاف حالتي غش.. وإنهاء ندب 4 مراقبين

كورونا السعودية

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

اغتصاب طفلة

عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة

جثة - أرشيفية

مصر الأولى في وفيات كورونا في إفريقيا

أرشيفية

فيديو صادم.. يمارسان الرذيلة داخل سيارة "الأمم المتحدة"

اغتصاب - صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. ضابط عراقي يغتصب فتاة بعد اقتحام منزلها

رجاء الجداوي

"فرحانة أوي".. ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات جديدة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

مصر تعلن تصنيع ثاني دواء لعلاج كورونا

مذيع "أون سبورت" يتعافى من كورونا بعد 30 يومًا من إصابته

الرياضة

كورونا
كورونا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لا جنس ولا تقبيل لمدة 30 يومًا للمتعافين من كورونا

#

إصابة «رونالدو سوزا» بكورونا واستبعاده من بطولة UFC 249

#

زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا

#

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

أعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي المذيع بقناة «أون تايم سبورت»، ومدير تحرير موقع «يلا كورة» تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد نحو شهر من إعلان الإصابة.

كتب كريم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كانت تجربة سهلة وبسيطة بفضل الله ودعواتكم.. كورونا سلبي.. الحمد لله»

والجدير بالذكر، ان الإعلامي الرياضي كريم رمزي، أعلن سابقًا إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع يونيو الجاري، لينضم إلى قائمة طويلة من الإعلاميين أعلنوا إصابتهم مثل دينا زهرة ودينا حويدق وأحمد الخطيب وآية عبد الرحمن وغيرهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

تدويل السد وانسداد المناخ

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
» «واتفورد» يحقق مع المهاجم «أندريه جراي» بسبب حفل في منزله
» مأساة.. وفاة مدرّسة بعد تناولها الكوكايين للمرة الأولى
» عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة
» قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا
» إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد
» معسكر مغلق للزمالك قبل انطلاق مباريات أفريقيا
» 17 رحلة جوية تغادر الكويت للعالقين من 4 دول
» وفاة الدكتور عبدالجواد سعد بفيروس كورونا
» «المسابقات» تتأهب لإعلان جدول الدورى
» مفاجأة مدوية في واقعة قاتل زوجته لإصابتها بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية