سامي مغاوري: تعرضت للاعتداء من سيدة في الشارع بسبب هذا المشهد

كشف الفنان سامي مغاوري، أحد المواقف التي تعرض لها من قِبل الجمهور، بسبب تفاعلهم مع أدواره في الأعمال الفنية، موضحًا أنه تعرض لاعتداء مفاجئ من سيدة داخل أحد المولات، على خلفية دوره في مسلسل « دلع البنات».

وأضاف «مغاوري»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة «TeN»، الفضائية، إنه كان يُجسد شخصية رجل شرس في أحداث مسلسل «دلع البنات»، ويتناول المخدرات بشكلٍ ضخم، ولم يكن لديه أي مانع في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته، مضيفًا بقوله: «الدور ماكنش كبير، لكنه كان مؤثر في الأحداث».

وتابع أنه في أثناء عرض المسلسل تليفزيونيًا، فوجئ باعتداء سيدة عليه داخل أحد المولات، إذ تهجمت عليه، قائلة له بصوتٍ عالٍ: «حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك».

وأوضح أنه لم يكن يُدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر: «لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية».